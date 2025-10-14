La drammatica vicenda di Karolina Krzyzak insegnante di yoga che nutrendosi di sola frutta è morta a 27 anni

Vanityfair.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Karolina Krzyzak è stata trovata senza vita in una stanza d'albergo a Bali. Dopo essersi votata a una dieta fruttariana estrema, era arrivata a pesare 22 kg. Una fine drammatica, che ricorda quanto l'ossessione per il «clean eating» possa essere rischiosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

