La drammatica vicenda di Karolina Krzyzak insegnante di yoga che nutrendosi di sola frutta è morta a 27 anni
Karolina Krzyzak è stata trovata senza vita in una stanza d'albergo a Bali. Dopo essersi votata a una dieta fruttariana estrema, era arrivata a pesare 22 kg. Una fine drammatica, che ricorda quanto l'ossessione per il «clean eating» possa essere rischiosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
