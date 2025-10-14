La dinamica dell’esplosione a Castel D’Azzano Piantedosi | Probabile sia stata attivata una bombola di gas Il pm | Due ustionati uno è scappato

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 14 ottobre 2025 – Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta nel corso di uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel D'Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. L'esplosione ha provocato il crollo della struttura. Risultano feriti altri 13 tra carabinieri, vigili del fuoco e alcuni agenti di polizia.  "E' una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da parte mia c'è un dolore incredibile". E' il primo commento del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto dell'esplosione. "Dovevamo eseguire - ha aggiunto - un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la dinamica dell8217esplosione a castel d8217azzano piantedosi probabile sia stata attivata una bombola di gas il pm due ustionati uno 232 scappato

© Quotidiano.net - La dinamica dell’esplosione a Castel D’Azzano. Piantedosi: “Probabile sia stata attivata una bombola di gas”. Il pm: “Due ustionati, uno è scappato”

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Dinamica Dell8217esplosione Castel D8217azzano