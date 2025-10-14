La destra dà il via libera ai pignoramenti per chi non paga le bollette senza passare da un giudice
Chi ha un debito di qualunque tipo - ad esclusione di quelli con le banche - potrebbe ritrovarsi una lettera dell'avvocato del creditore, con solo 40 giorni di tempo per rispondere: poi partirebbe il pignoramento, senza passare da un giudice. È una proposta di legge della Lega che il centrodestra ha già approvato, in commissione Giustizia al Senato, e ora passerà in Aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it
