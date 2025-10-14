La denuncia di Federfarma Arezzo Spreco di risorse e farmacie penalizzate
AREZZO Federfarma Arezzo esprime "profondo rammarico" per il mancato reale avvio della sperimentazione della Farmacia dei Servizi in Toscana e chiede risposte immediate alla Regione su questioni decisive: "Cosa accadrà dopo il 31 dicembre 2025, quando la sperimentazione finirà? Perché non è stato rispettato l’iter approvato in Conferenza Stato-Regioni, perdendo più di un anno? E perché attivare solo due servizi su tutto il pacchetto previsto?". "È doveroso che la Regione risponda – spiega Roberto Giotti (nella foto), presidente di Federfarma Arezzo – perché i cittadini hanno diritto di sapere quale sarà il destino di una parte importante della sanità toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
