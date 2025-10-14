La decisione del giudice Seung è stato prosciolto di nuovo Incapace | due anni di Rems

Pisa, 14 ottobre 2025 – Nuovo proscioglimento ieri mattina al tribunale di Lucca per Gianluca Paul Seung. Il trentasettenne di Torre del Lago, condannato all’ ergastolo per l’ omicidio della dottoressa Barbara Capovani, era infatti sotto processo per stalking nei confronti dei medici dell’ ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Il pubblico ministero aveva chiesto un anno e nove mesi, ma la giudice lo ha prosciolto (novanta giorni per conoscere le motivazioni) e ha disposto, vista la sua pericolosità sociale, la Rems per due anni. Era stato lo stesso dottor Guido Jacopo Massei, che lavora all’ospedale Versilia ed è psichiatra dal 2010, a raccontare gli eventi accaduti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

