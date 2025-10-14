Roma, 14 ottobre 2025 - Non arriverà l’aria fredda, ma un violento ciclone sta per impattare sull’Italia. Il cambio di stagione dunque è rimandato, ma diverse regioni dovranno fare i conti con una pesante ondata di maltempo. Che potrebbe fare il bis nel weekend. Sarà una settimana movimentata, in particolare al Centro Sud. E in alcune aree andrà prestato molta attenzione. Quando si possono accendere i termosifoni: le date Niente freddo, attacco da Ovest. Cos’è la Dana. Il percorso del ciclone. Possibili allagamenti e alluvioni lampo. Italia divisa in tre. Il rischio Tlc nel weekend. La mappa di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Dana e il rischio Tlc: l’Italia nel mirino dei cicloni. Rischio di grave maltempo