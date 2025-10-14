La Coppa Italia è della Rari Il pokerissimo dei gigliati La squadra paralimpica biancorossa ha battuto Napoli nella finale a Bellariva Grande soddisfazione per il team guidato da Laura Perego e Allegra Lapi
RARI NANTES FLORENTIA 9 LIONS CLUB NAPOLI 7 FLORENTIA: Pellegrino, Di Gangi 2, Vannucci, Cericola 1, Fattori, Di Luca, Mazzinghi, Ramos Alanya, Filidei Jr 2, Capalbo, Ciulli 4, Nocera, Signorini, Rossi, Aquino. All. Perego. NAPOLI: Rollo, Abete, Franzoni, Tempio, De Felice 3, Aliberti, Paola, Ercole, Cozzuto, Santoro, Cotticelli, Buono, Acuto, Pentangelo 1, Gobbetti 3 All. Scotti Galletta. Arbitri: Romolini e Dori. Parziali: 5-2, 2-2, 0-2, 2-1. Cinque su cinque, il massimo. Non conosce limiti la Rari Nantes Florentia di pallanuoto paralimpica che, battendo il Napoli nella finalissima Gold alla Nannini di Bellariva davanti a quasi 500 spettatori, si è aggiudicata per la quinta volta – su altrettante edizioni disputate – la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
PREMI E RICONOSCIMENTI - Modica chiude la Coppa Italia Gelateria 2025 da Caffè Moak S.p.A.: 27 gelatieri e gelatiere da 7 regioni. Vince Matteo Barone, la finale nazionale a Roma a novembre. #horeca #foodservice #premi https://horecanews.it/ecco-i-vi - X Vai su X
La diretta streaming della finale di Coppa Italia Silver tra Pallanuoto Trieste e Crazy Waves Pisa! #iotifopallanuototrieste - facebook.com Vai su Facebook
Rari, assalto alla Coppa. I gigliati puntano allo Slam - Sabato e domenica prossimi presente e futuro della pallanuoto paralimpica passeranno da Firenze. Si legge su lanazione.it
Rari, servono quasi 50mila euro - La mobilitazione popolare per cercare di salvare la Rari Nantes, e in particolare la squadra femminile ... Riporta ilsecoloxix.it
Coppa Italia, dove vedere le partite di oggi in tv e streaming - La Coppa Italia da giovedì 15 agosto entra nel vivo con il primo turno. Come scrive corriere.it