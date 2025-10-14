La compagna di Vittorio Sgarbi Sabrina Colle al veleno contro la figlia Evelina | Io sfruttatrice? Dedico tutta la mia esistenza a lui

È sempre più bufera mediatica legata alla complessa condizione di salute di Vittorio Sgarbi e alla sua capacità di autogestirsi in questo momento di difficoltà, e domenica scorsa la figlia Evelina non si è trattenuta. Durante un’intervista in diretta su Rai Uno con Mara Venier, la figlia di Vittorio Sgarbi ha apertamente accusato la compagna del padre, Sabrina Colle, di averlo isolato e di impedirle ogni contatto e frequentazione con il padre, per il quale ora chiede l’intervento di un amministratore di sostegno. Arriva ora la risposta, di fuoco, della compagna di Vittorio Sgarbi con una lunga lettera indirizzata a La Vita in Diretta di Alberto Matano, in cui la donna non solo dà la sua versione dei fatti, ma annuncia anche che ha deciso di tutelarsi in sede legale da quelle che ritiene essere calunnie, e dunque minaccia diffide. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

