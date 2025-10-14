La compagna di Sgarbi rompe il silenzio | Nessuno ha assistito Vittorio come me
Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha deciso di rompere il silenzio. Ha scritto una lunga lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, che verrà letta e commentata a Dentro la Notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.00. Con questo messaggio, Sabrina Colle risponde direttamente a Evelina, la figlia di Sgarbi, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre e ha dichiarato pubblicamente di avere un pessimo rapporto con lei. Ecco il contenuto integrale della lettera: «Cara Patrizia, è la "megera" che scrive. 🔗 Leggi su Iltempo.it
