La classifica dei calciatori italiani più pagati | a sorpresa nella Top 11 c’è Ibrahima Bamba Solo in 4 giocano in Serie A
Marco Verratti e Mateo Retegui inarrivabili, ma tra i calciatori italiani che guadagnano di più non mancano le sorprese, come Ibrahima Bamba. Tre nomi accomunati da un fattore: tutti giocano in Oriente, tra Qatar e Arabia Saudita. Negli scorsi giorni Transfermarkt – sito web che fornisce numerose informazioni calcistiche, tra cui gli stipendi dei calciatori – ha stilato la classifica degli undici italiani con gli ingaggi più alti in giro per il mondo. Una classifica stravolta dal calciomercato estivo, dove ci sono stati trasferimenti all’estero e rinnovi contrattuali corposi. Tra i trasferimenti più rilevanti riguardo i calciatori italiani ci sono quelli di Retegui e Gianluigi Donnarumma, entrambi sul podio degli italiani più pagati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
