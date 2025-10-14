È stato un successo il viaggio di gemellaggio (foto) della delegazione di Fossombrone nella città di Middelburg, nella regione olandese della Zelanda. L’iniziativa si inserisce nel progetto europeo PRESAGE, vinto dal Comune di Fossombrone, dedicato a riscoprire e valorizzare la figura di Paolo da Middelburg, che fu vescovo della città metaurense dal 1494 al 1534, nonché, come usava a quei tempi, matematico, astronomo, astrologo e medico dei duchi di Urbino. Il progetto ha tra i suoi obiettivi promuovere incontri e scambi culturali tra le due città. Dal 9 al 13 ottobre, una delegazione forsempronese composta da amministratori, tecnici comunali, operatori dell’accoglienza e del turismo, e rappresentanti di associazioni locali, ha partecipato a un intenso programma di attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città in viaggio alla scoperta della figura di Paolo da Middelburg