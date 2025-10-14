La Cina schiera i droni stealth GJ-11 | cosa svelano le immagini satellitari sullo Sharp Sword
Alcune immagini satellitari hanno immortalato diversi velivoli da combattimento stealth senza equipaggio (UCAV) schierati in un aeroporto a duplice uso, sia militare che civile, situato nella parte occidentale della Cina. I super droni, nello specifico GJ-11 Sharp Sword, sono rimasti nel sito per svariate settimane tra agosto e settembre, presumibilmente in linea con test operativi. Se così fosse vorrebbe dire che il GJ-11 avrebbe raggiunto uno stato semi-operativo. La notizia è particolarmente rilevante, anche perché lo Sharp Sword è uno degli ultimi gioielli di Pechino in fase di implementazione, che ha scelto di puntare su droni del genere all'opposto dell'esercito statunitense che ha invece dovuto rinunciare a progetti simili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
