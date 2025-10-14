La Cina agli Usa | Non temiamo una guerra commerciale

La Cina ha dichiarato di essere pronta a «combattere fino alla fine» nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, dopo la minaccia di Donald Trump di introdurre dazi aggiuntivi fino al 100 per cento sui prodotti di Pechino. La misura è stata annunciata in risposta alle nuove restrizioni imposte dalla Cina sull’esportazione di terre rare. Un portavoce del ministero del Commercio cinese ha ribadito la posizione del Paese: «Sulla questione delle guerre tariffarie e commerciali, la posizione della Cina rimane coerente. Se volete combattere, combatteremo fino alla fine; se volete negoziare, la nostra porta rimane aperta». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Cina agli Usa: «Non temiamo una guerra commerciale»

