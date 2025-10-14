La chiesa dei capolavori A corto di soldi per i restauri
È uno dei gioielli di Bergamo, sia per la presenza del più bel dipinto realizzato da Lorenzo Lotto (tra i principali esponenti del Rinascimento veneziano del primo ‘500), la Madonna in trono con il Bambino - attualmente brilla in prestito nel nuovissimo Museo diocesana di arte sacra, in Città Alta -, sia perché si tratta di un’architettura di fine Quattrocento che ospita altre opere d’arte di grande interesse e che per questo era anche meta di molti turisti. Ma da due anni la chiesa di San Bernardino, in via Pignolo, appartenente alla parrocchia di Sant’Alessandro della Croce, è chiusa in attesa di restauri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
