La Cesena del Risorgimento protagonista del nuovo libro di Franco Spazzoli

Sabato 18 ottobre nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana verrà presentato il libro “Una Cesena particolare 2. Da Napoleone alla Belle epoque”, scritto da Franco Spazzoli ed edito dal Ponte Vecchio. Il libro prosegue il racconto della storia di Cesena avviato con il precedente volume in cui. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

