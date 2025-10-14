La cattiva burocrazia Il costo per le imprese | oltre 700 milioni all’anno

Più di 700 milioni di euro. È il costo della ‘cattiva burocrazia’ in Umbria, che ha un peso importante anche nella nostra economica regionale. In particolare il peso è di 708 milioni annui su un Pil di 24,7 miliardi di euro che corrisponde a quasi tre punti percentuali. È quanto rivela il report della Cgia di Mestre che ha stimato la spessa annuale della cattiva burocrazia e come grava sul nostro sistema economico. Già, perché la burocrazia “buona“ aiuta imprese e cittadini nella loro produttività economica e sociale, la seconda invece frena, blocca, inibisce l’operosità e la capacità di intrapresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

