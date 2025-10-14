La casa studio del pittore Giulio Turci inserita nel progetto di valorizzazione della Regione
Sette nuove case e studi di persone illustri riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna e 16 richieste di contributo finanziate per la realizzazione nel 2025 di progetti di promozione culturale da parte di strutture gestite da soggetti privati. Sono gli esiti del bando con cui la Regione, a luglio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
OMAGGIO ALLA FONTE ZAM ZAM Sabato 11 ottobre alle 18.00, il CVM VENIO – Casa Studio Galleria di Larciano inaugura la nuova scultura dell’artista internazionale Filippo Biagioli. L’opera celebra la vita, la rinascita e la purezza dell’acqua, evocando i - facebook.com Vai su Facebook
Quando tornavo a casa da scuola guardavo Studio Aperto con la nonna Maria Nonna spero che tu da lassù abbia sorriso con le stesse fossette che ho ereditato da te assurdo, grazie. - X Vai su X
Le dimore storiche raccontano il territorio: a Santarcangelo si riapre la casa di Giulio Turci - In occasione della IV edizione di “Carte in Dimora”, il pubblico potrà visitare gratuitamente la storica abitazione del pittore, oggi parte dell’Associazione Case della Memoria ... Secondo altarimini.it
La Casa rossa di Panzini e il museo di Giulio Turci aperte nel weekend - Visite guidate ed eventi in questo weekend anche nelle case- Si legge su ilrestodelcarlino.it
Pontormo e il cardinale Giulio de’Medici, mercoledì 25 ottobre a Casa Bruschi - Arezzo, 24 ottobre 2023 – Mercoledì 25 ottobre, alle ore 17:30, si terrà alla Casa Museo Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, la conferenza “Pontormo e il cardinale Giulio de’Medici” con ... Scrive lanazione.it