La Casa Magica di Bustelli alle Cure

Il "Mago Bustelli" (1898-1973), il più celebre prestigiatore italiano della prima metà del Novecento, ha vissuto alle Cure (in via Guglielmo Pepe) per quasi quarant'anni. E qui si trovava anche la sua straordianaria "Casa Magica". Ne parleremo sabato 18 ottobre ore 17.15 alla libreria Gioberti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altre letture consigliate

Una "casa magica" dove è troppo difficile mantenere l'equilibrio! Nell'Area panoramica di Huangling, a Wuyuan, in Cina, un'attrazione immersiva, con le sue strutture inclinate e i mobili capovolti, crea un'esperienza visiva surreale che fa sentire i visitatori sbila - X Vai su X

Lampada Conchiglia con perla LED Cambia Colore Atmosfera Magica Ci trovate a Cadelbosco di Sopra Via Michelangelo Buonarroti Reggio Emilia Spedizione in tutta Italia isole comprese #lampada #conchiglia #atmosfera #magica #lacasadellemeraviglie - facebook.com Vai su Facebook

Casa di Cura San Francesco: innovazione e sostenibilità per l’accessibilità delle cure - La Casa di Cura San Francesco, con una missione radicata nella qualità e nell’accessibilità delle cure, ha sempre posto il paziente al centro della propria attenzione. Si legge su bergamonews.it

Cure Covid a casa, protocollo Piemonte/ Idrossiclorochina, antinfiammatori e vitamine - Curare a casa i malati di Covid si può, purché lo si faccia bene, somministrando i farmaci adatti. ilsussidiario.net scrive

Covid, pazienti contagiati a casa: quali cure? Manca il protocollo, medici disorientati - Per i pazienti positivi al Covid che si trovano a casa con pochi sintomi, una cura uguale per tutti non c'è. Come scrive ilmessaggero.it