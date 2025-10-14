La casa in fiamme | iniziate le riprese del nuovo film di Giuseppe G Stasi e Giancarlo Fontana con Margherita Buy

14 ott 2025

Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana hanno iniziato le riprese del loro nuovo film, La casa in fiamme, con Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò e Francesco Di Leva. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

