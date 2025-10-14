La casa in fiamme | iniziate le riprese del nuovo film di Giuseppe G Stasi e Giancarlo Fontana con Margherita Buy

Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana hanno iniziato le riprese del loro nuovo film, La casa in fiamme, con Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò e Francesco Di Leva. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La casa in fiamme: iniziate le riprese del nuovo film di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con Margherita Buy

Approfondisci con queste news

Stoppiaro, uomo di 92 anni intrappolato in casa dalle fiamme salvato dai due vicini di casa - facebook.com Vai su Facebook

In fiamme la Casa del popolo. Danni anche alla sede del Pd: ‘L’incendio potrebbe essere doloso’ - X Vai su X

La casa in fiamme: iniziate le riprese del nuovo film di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con Margherita Buy - Stasi e Giancarlo Fontana hanno iniziato le riprese del loro nuovo film, La casa in fiamme, con Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò e Francesco Di Lev ... Si legge su comingsoon.it