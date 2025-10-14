Una montagna di norme, decreti e regolamenti che continua a crescere senza sosta, e che costa caro anche alle imprese ferraresi. Secondo l’ultima elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, la cattiva burocrazia grava ogni anno sull’economia della provincia di Ferrara per 281 milioni di euro, una cifra che, rapportata al Pil locale (9,8 miliardi), rappresenta circa lo 0,5% del totale nazionale. Un peso rilevante, soprattutto se si considera che la produttività normativa del Paese non accenna a rallentare. Nei primi nove mesi del 2025 sono state pubblicate 227 Gazzette Ufficiali e 31 Supplementi, per un totale di quasi 26 mila pagine: una media di 95 pagine al giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La burocrazia ci costa 281 milioni all’anno