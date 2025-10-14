La brutale carambola al Tour del Guangxi anche Consonni coinvolto insieme a decine di ciclisti
Maxi caduta a pochi metri dal traguardo della prima tappa del Tour del Guangxi che ha coinvolto decine di ciclisti tra cui Simone Consonni della Lidl-Trek. 🔗 Leggi su Fanpage.it
