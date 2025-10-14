La bottiglia d’acqua? E’ diventata un macchina Tutti gli usi della plastica riciclata

Roma, 14 ottobre 2025 – L'era della plastica come rifiuto a perdere sembra finita. Oggi la plastica riciclata è una materia prima seconda di cruciale importanza, un “oro blu” che alimenta l'economia circolare e la competitività industriale. L'Italia, in particolare, è un hub virtuoso a livello europeo, trasformando i rifiuti in un fattore di sviluppo con ricadute positive in termini di risparmio energetico e riduzione di CO2. I numeri del primato italiano e la sfida del riciclo. L'Italia si conferma leader in Europa nel riciclo complessivo dei rifiuti, vantando un tasso di utilizzo circolare della materia (materiali provenienti dal riciclo rispetto al consumo totale) che, nel 2023, ha raggiunto il 20,8%, quasi il doppio rispetto alla media europea dell'11,8%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

