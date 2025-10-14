La bimba la terza per la coppia si chiama Bianca Carolina Marta

U na nuova principessa è arrivata nella famiglia Casiraghi-Borromeo. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta: secondo quanto riportato da Paris Match, è nata Bianca Carolina Marta. La piccola, venuta al mondo nell’anno del decimo anniversario di nozze della coppia, è l’ottava nipote della principessa Carolina di Monaco. Il suo nome, ricco di significato, intreccia le radici delle due famiglie: omaggia la nonna paterna Carolina e la nonna materna Marta Marzotto, figura amatissima nella vita di Beatrice. Total white e vibrazioni “imperiali”: Beatrice Borromeo è una dea moderna per Dior X Leggi anche › Da Jennifer Lawrence a Gisele Bundchen: le star mamme nel 2025 Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori per la terza volta. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La bimba, la terza per la coppia, si chiama Bianca Carolina Marta

