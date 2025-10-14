La Baviera a Napoli anche per i prossimi due anni | 25mila presenze 12mila litri di birra all' Edenlandia

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo dei quattro giorni di Oktoberland ad Edenlandia con oltre venticinquemila ospiti nel parco e più di dodicimila litri di birra serviti nel PalaErdinger. Al termine dell’evento il partner dell’ Alta Baviera ha siglato un accordo con Edenlandia per ripetere l’esperienza anche nei prossimi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

