La Baviera a Napoli anche per i prossimi due anni | 25mila presenze 12mila litri di birra all' Edenlandia
Successo dei quattro giorni di Oktoberland ad Edenlandia con oltre venticinquemila ospiti nel parco e più di dodicimila litri di birra serviti nel PalaErdinger. Al termine dell’evento il partner dell’ Alta Baviera ha siglato un accordo con Edenlandia per ripetere l’esperienza anche nei prossimi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Caos a bordo a causa di problemi con i #bagagli, cancellato volo #Lufthansa da #Monaco di Baviera a #Napoli. L'associazione #Codici chiede un indennizzo per i passeggeri. - facebook.com Vai su Facebook
La Baviera a Napoli anche per i prossimi due anni: 25mila presenze, 12mila litri di birra all'Edenlandia - Successo dei quattro giorni di Oktoberland ad Edenlandia con oltre venticinquemila ospiti nel parco e più di dodicimila litri di birra serviti nel PalaErdinger. Lo riporta napolitoday.it
Dalla Baviera a Napoli, dal 9 ottobre arriva Oktoberland - Oktoberland arriva in Italia e dal 9 ottobre Edenlandia ospiterà, con ingresso gratuito, la prima tappa del nuovo format internazionale. 2anews.it scrive