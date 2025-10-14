La battuta di Trump sul vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti | Ha tanti soldi soldi illimitati

Durante i saluti e le strette di mano al vertice per la pace a gaza di Sharm el-Sheikh, il presidente Donald Trump ha fatto una battuta sullo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti. “Ha tanti soldi, soldi illimitati” ha detto indicandolo davanti alle telecamere. La scena ha fatto il giro del mondo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La battuta di Trump sul vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti: “Ha tanti soldi, soldi illimitati”

