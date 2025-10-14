La battaglia dei lavoratori della Cooper Standard di Battipaglia | dal rischio chiusura alla cassa integrazione | E poi che succederà?
Dopo un mese di sciopero, arriva l’accordo: un anno di tempo per rilanciare la fabbrica e salvare 375 posti di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le retribuzioni dei lavoratori dipendenti hanno perso il 9% del loro valore dal 2021. Lo dice l'Istat. In termini di potere d'acquisto significa lavorare 12 mesi ed essere pagati per meno di 11. Il rovesciamento della nostra battaglia. Non riduzione dell'orario di lavo - X Vai su X
Lo annunciano i sindacati dopo la lunga battaglia portata avanti: “Finalmente uno spiraglio per i lavoratori” - facebook.com Vai su Facebook
Cooper Standard, fumata bianca - Intesa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Cooper Standard: l’azienda, accogliendo la richiesta avanzata dal Mimit, ha annunciato l’avvio di una fase concertata di riorganizz ... Da gazzettadisalerno.it
Vertenza Cooper Standard, 5 sindaci scrivono al Governo: "Salvare i lavoratori" - L'articolo Vertenza Cooper Standard, 5 sindaci scrivono al Governo: "Salvare i lavoratori" proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com
Cooper Standard: accordo quadro contro la chiusura dello stabilimento - E’ stato l’obiettivo degli oltre 20 giorni di sciopero dei 375 lavoratori della Cooper Standard, azienda produttrice di guarnizioni per il gruppo ... Lo riporta conquistedellavoro.it