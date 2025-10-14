La barra dritta di Merz e Meloni

Dopo la firma dell’accordo per porre fine alla guerra a Gaza ieri a Sharm el-Sheik, va riconosciuto a Friedrich Merz e Giorgia Meloni di aver tenuto la barra della razionalità drit. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La barra dritta di Merz e Meloni

Argomenti simili trattati di recente

Barra dritta! Avanti Reggio! - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi Germania 2025/ Incubo AfD per il Governo, Merz ‘rottama’ l’austerity. Crisi SPD a -10% da Weidel - Da qui il rilancio su espansione e crescita (contro l'austerità) ... Come scrive ilsussidiario.net

Meloni e Merz sempre più vicini. Asse Italia-Germania dal Medio Oriente ai dazi Usa. Europeisti ma amici di Trump - Ma forte e decisa condanna delle operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Lo riporta affaritaliani.it

Ucraina, Meloni non andrà al vertice dei volenterosi di Macron. Accordo con Merz per collegarsi da remoto - Un vertice a Parigi convocato dal presidente francese Emmanuel Macron per parlare delle trattative di pace in Ucraina. Segnala ilfattoquotidiano.it