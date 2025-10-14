La band polacca Volosi approda in riviera per un concerto solo con strumenti ad arco
Al Cisim di Lido Adriano, giovedì 16 ottobre, arriva Volosi, una band nata nel cuore delle montagne polacche e dall’incontro di artisti di musica locale e contemporanea della Slesia, quei background così diversi si sono uniti e hanno dato vita a un suono unico. Si colgono echi di rock, punk, jazz. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
