La ASL Napoli 1 Centro per una città in salute | una serata interclub tra Rotary per discutere di sanità e benessere collettivo

La salute pubblica e l’efficienza dei servizi sanitari sono tra i temi più rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini e oggetto di costante dibattito sia tra le istituzioni sia nella comunità scientifica. Saranno proprio questi argomenti a fare da protagonisti della conviviale interclub. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Nuova luce su Napoli. Conclusi i primi interventi del Piano per l’Efficientamento Energetico nel centro storico: un progetto da oltre 64 milioni di euro per rendere la città più sicura e moderna - facebook.com Vai su Facebook

La ASL Napoli 1 Centro per una città in salute - La salute pubblica e l’efficienza dei servizi sanitari sono tra i temi più rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini e oggetto di costante dibattito sia ... Riporta msn.com

Asl Napoli 1 Centro. Anna Borrelli nominata sub commissario - ssa Borrelli “Si sta completando la squadra della struttura commissariale - Si legge su quotidianosanita.it

Stabilizzati 357 Oss. De Luca: “Impegni mantenuti” - Sono stati completati gli adempimenti amministrativi tra l’Asl Napoli 1 Centro e l’Asl Napoli 3 Sud per l’assunzione a tempo indeterminato degli Operatori socio sanitari, 248 quelli assunti nella ... Segnala quotidianosanita.it