La ASL Napoli 1 Centro evento per discutere di sanità e benessere collettivo

La salute pubblica e l’efficienza dei servizi sanitari sono tra i temi più rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini e oggetto di costante dibattito sia tra le istituzioni sia nella comunità scientifica. Saranno proprio questi argomenti a fare da protagonisti della conviviale interclub organizzata dai Rotary Club Napoli Est, Napoli Sud Ovest e Isola . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - La ASL Napoli 1 Centro, evento per discutere di sanità e benessere collettivo

Scopri altri approfondimenti

Nuova luce su Napoli. Conclusi i primi interventi del Piano per l’Efficientamento Energetico nel centro storico: un progetto da oltre 64 milioni di euro per rendere la città più sicura e moderna - facebook.com Vai su Facebook

La ASL Napoli 1 Centro per una città in salute: una serata interclub tra Rotary per discutere di sanità e benessere collettivo - La salute pubblica e l’efficienza dei servizi sanitari sono tra i temi più rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini e oggetto di costante dibattito sia tra le istituzioni ... Scrive ilmattino.it

La ASL Napoli 1 Centro per una città in salute - La salute pubblica e l’efficienza dei servizi sanitari sono tra i temi più rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini e oggetto di costante dibattito sia ... Secondo msn.com

Vaccino antinfluenzale, via alla campagna dell'Asl Napoli 1 con Patrizio Rispo - Il popolare attore ha scelto di prestare la propria immagine e si è impegnato in un dialogo con la gente sul tema ... Riporta ilroma.net