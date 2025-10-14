Grande festa nel principato di Monaco: Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta. Come ha rivelato Paris Match, lunedì 13 ottobre la giornalista e il nipote del principe Alberto hanno dato il benvenuto alla loro terza figlia. La prima femmina dopo due maschi. Beatrice e Pierre genitori tris: il significato del nome dato alla figlia. La bambina, il cui arrivo era stata annunciato a sorpresa durante la sfilata romana di Dior lo scorso maggio, è stata chiamata Bianca Carolina Marta. Un duplice omaggio, nel nome, a due parenti importanti: la principessa Carolina, madre di Pierre, e Marta Marzotto, nonna di Beatrice. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'11 ottobre è nata Bianca Carolina Marta, terza figlia (prima femmina) di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi