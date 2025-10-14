l cinema come ponte tra culture | il 15 ottobre il cineforum Vita di Pi per il progetto Fami Il Filo di Arianna

Mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 9:30, al Centro Polifunzionale di Piazza A. Gramsci a San Cono, si terrà il Cineforum dedicato al film “Vita di Pi” di Ang Lee, organizzato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI) e gestito dalla Cooperativa Opera Prossima s.c.s. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

