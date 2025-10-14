Kyrgios niente ritiro | Agli Australian Open ci sarò Poi attacca… Murray

(Adnkronos) – Nick Kyrgios punta gli Australian Open e, per una volta, non attacca Jannik Sinner. Nel mirino del tennista australiano, che ormai fa parlare di sé più sui social che per i suoi colpi in campo, è finito, un po' a sorpresa, Andy Murray. L'ex giocatore britannico, che oggi ha iniziato la sua carriera . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

