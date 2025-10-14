Kyrgios attacca Sinner | Non ci vuole un genio per capire che l’Atp l’ha protetto

Nick Kyrgios ha rilasciato un intervista al podcast “Unscripted” lasciandosi andare, come di consueto, ad alcune dichiarazioni molto pepate. Oltre a soffermarsi sul suo possibile rientro in campo, il 30enne australiano è tornato a parlare del “ caso clostebol ” che vide suo malgrado protagonista Jannik Sinner e ha riservato una frecciata velenosa all’ex numero uno al mondo Andy Murray. Dal rientro in campo a Sinner e Murray, le parole di Nick Kyrgios. «Spero di giocare gli Australian Open in qualche modo, mentre non ho certezze riguardo al mio futuro. So cosa serve per giocare ad un certo livello, ma il mio fisico è arrivato ad un punto di non ritorno ed è estremamente difficile mettere insieme tutti i pezzi del puzzle», ha esordito Kyrgios. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kyrgios attacca Sinner: «Non ci vuole un genio per capire che l’Atp l’ha protetto»

Altre letture consigliate

Kyrgios attacca Sinner: «Non ci vuole un genio per capire che l’Atp l’ha protetto» - Nick Kyrgios ha rilasciato un'intervista al podcast “Unscripted” durante le quale ha parlato anche di Sinner e Murray. Si legge su ilnapolista.it

Kyrgios: “Il mio ritiro è vicino, ma voglio giocare gli AO un’altra volta. Sinner è stato protetto dall’ATP” - L’ex numero 13 del mondo ha parlato del suo futuro e ha rincarato la dose su Jannik, che secondo il suo giudizio avrebbe ricevuto un trattamento privilegiato La carriera di Nick Kyrgios è entrata in u ... Come scrive tennisitaliano.it

Kyrgios, niente ritiro: "Agli Australian Open ci sarò". Poi attacca... Murray - Il tennista australiano ha parlato del suo futuro e non soloIl tennista australiano ha parlato del suo futuro e non solo ... Segnala msn.com