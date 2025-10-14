Kum! Festival | Cappato e Paglia in dialogo su salute e libertà

PESARO Si svolge da venerdì a domenica la IX edizione di Kum! Festival con al centro il tema " Salute. Avere cura ". "Avere cura significa avere attenzione per la singolarità", affermano Massimo Recalcati, direttore scientifico, e Federico Leoni, coordinatore scientifico. "Significa appassionarsi al dettaglio, all’esigenza particolare, al bisogno invisibile. È vero per il medico, per l’insegnante, per il politico, per l’artista. È vero quando si tratta di prendersi cura di un paziente, di un progetto, di una città, di un pianeta". Si parte venerdì all’Auditorium Scavolini. Alle 17.30 dialogano Marco Cappato e Vincenzo Paglia su ’Cura, diritto, libertà’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kum! Festival: Cappato e Paglia in dialogo su salute e libertà

News recenti che potrebbero piacerti

Subito dopo i saluti istituzionali, la IX edizione di KUM! Festival si apre all’Auditorium Scavolini con un dialogo che mette al centro una delle questioni più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra cura, diritto e libertà. Venerdì 17 ottobre, Marco Cappato e Vincen - facebook.com Vai su Facebook

A Pesaro torna il festival Kum! Confronto tra Cappato e l’arcivescovo Paglia su cura e libertà - X Vai su X

Dal 17 al 19 ottobre torna a Pesaro “Kum! Festival”, la rassegna diretta da Recalcati. Tema di quest’anno: avere cura - Dopo il successo della scorsa edizione, dal 17 al 19 ottobre 2025, torna a Pesaro KUM! Da msn.com

Recalcati (ri)bussa a Pesaro. Kum! torna per il secondo anno consecutivo, il cartellone dal 17 al 19 ottobre - Festival nazionale delle scienze umane c’è quest’anno “Salute. Lo riporta msn.com

Il festival 'Kum!' torna a Pesaro, il tema è 'Avere cura' - " con la direzione scientifica dello psicanalista e saggista Massimo Recalcati e il coordinamento ... Da ansa.it