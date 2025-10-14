Kristian il narcos 22enne trovato con 16 milioni di euro di cocaina | Volevo aiutare la mia famiglia povera
Kristian, 22 anni, di origine albanese, arrestato a Roma dopo il sequestro di 200 chili di cocaina nel suo appartamento di Tor Vergata, si è difeso davanti al gip: “Vengo da una famiglia povera, mi sono fatto coinvolgere in un brutto giro”. Nell’abitazione trovati anche 30mila euro e una pistola rubata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Kristian, il narcos 22enne trovato con 16 milioni di euro di cocaina: "Volevo aiutare la mia famiglia povera" - Kristian, 22 anni, di origine albanese, arrestato a Roma dopo il sequestro di 200 chili di cocaina nel suo appartamento di Tor Vergata, si è difeso davanti ...