KPop Demon Hunters arriva anche il film live-action? I due autori frenano gli entusiasmi

Dopo il grandissimo successo ottenuto dal film animato in streaming, già c'è chi starebbe pensando a una sua versione con attori in carne e ossa Maggie Kang, creatrice di KPop Demon Hunters, ha recentemente dichiarato alla BBC che non vorrebbe mai vedere il suo film d'animazione Netflix, che ha battuto tutti i record di visualizzazioni, diventare un live-action in futuro. "Ci sono così tanti elementi del tono e della comicità che si adattano perfettamente all'animazione", ha spiegato Kang. "È davvero difficile immaginare questi personaggi in un mondo live-action. Sembrerebbero troppo realistici.

