KPop Demon Hunters – Aggiornamento sul film live-action | il regista torna sui suoi precedenti commenti

Da quando KPop Demon Hunters ha debuttato su Netflix e ha conquistato il mondo, ci sono state molte speculazioni su come proseguirà il franchise, ricco di potenziale. Mentre alcune fonti rivelano che Netflix e Sony sono in trattative per un sequel di KPop Demon Hunters, circolano anche voci su un potenziale adattamento live-action, data la popolarità di questo trend a Hollywood. La creatrice e co-regista di KPop Demon Hunters, Maggie Kang, aveva precedentemente commentato la possibilità di un adattamento live-action, mostrandosi almeno incuriosita dall’idea. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

