Koopmeiners può dire addio a gennaio | la Juve ha un grosso problema
Futuro davvero in bilico per Teun Koopmeiners ed ora la Juve pensa alla cessione. Il problema però resta piuttosto importante. Teun Koopmeiners è stato uno dei più grandi acquisti della Juventus negli ultimi anni e allo stesso tempo è stato anche uno dei più grandi flop. Il club bianconero ha investito circa 60 milioni la scorsa estate, ma il giocatore non ha mai ripagato l’investimento ed ha praticamente floppato in quasi tutte le gare disputate nel corso di questo anno e mezzo. Un acquisto davvero deludente, la Juve credeva che lui potesse dare una marcia in più ed invece finora è stato un problema, per Thiago Motta prima e per Tudor ora. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Se in qualsiasi ruolo giochi non ti distingui, vuol dire che sei tu a nasconderti. #Koopmeiners Vai su X
?“David e Openda non sono attaccanti, Koopmeiners è infortunato? Sembra la Juve di Motta” - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Koopmeiners resta un rebus e il mercato incombe: possibile addio già a gennaio - Come riporta Sport Mediaset, il centrocampista olandese, arrivato dall’Atalanta nell’estate 2024 per una cifra complessiva di 60,7 ... Lo riporta m.tuttomercatoweb.com