Koopmeiners può dire addio a gennaio | la Juve ha un grosso problema

Futuro davvero in bilico per Teun Koopmeiners ed ora la Juve pensa alla cessione. Il problema però resta piuttosto importante. Teun Koopmeiners è stato uno dei più grandi acquisti della Juventus negli ultimi anni e allo stesso tempo è stato anche uno dei più grandi flop. Il club bianconero ha investito circa 60 milioni la scorsa estate, ma il giocatore non ha mai ripagato l’investimento ed ha praticamente floppato in quasi tutte le gare disputate nel corso di questo anno e mezzo. Un acquisto davvero deludente, la Juve credeva che lui potesse dare una marcia in più ed invece finora è stato un problema, per Thiago Motta prima e per Tudor ora. 🔗 Leggi su Sportface.it