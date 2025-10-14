Koopmeiners Juventus Sportmediaset apre alla clamorosa ipotesi | se non dovesse rinascere anche in questa stagione… Il possibile scenario in vista dell’estate
Koopmeiners Juventus, Sportmediaset apre allo scenario: se non dovesse rilanciarsi anche in questa stagione. Ecco la situazione per l’estate. Un’involuzione preoccupante, una scommessa da 60 milioni che rischia di trasformarsi in un flop. Il momento di Teun Koopmeiners alla Juventus è sempre più delicato e, come analizzato da Sportmediaset, la pazienza del club non è infinita: se non ci sarà un cambio di rotta, la sua cessione nel calciomercato estivo diventerà uno scenario concreto. Un talento smarrito: da “nuovo acquisto” a caso di mercato. Né la gestione di Thiago Motta, né quella attuale di Igor Tudor sono riuscite a rivitalizzare il centrocampista olandese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
