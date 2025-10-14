Koopmeiners Juventus è davvero finita? I bianconeri hanno fissato il prezzo

Koopmeiners Juventus: fiducia a tempo, futuro in bilico per l’olandese. I bianconeri aprono alla cessione e il prezzo fissato è la conferma Il caso Koopmeiners Juventus tiene banco in casa bianconera. Il centrocampista olandese, arrivato a Torino come uno dei colpi più importanti dell’estate, sta vivendo un momento estremamente complicato. Le sue prestazioni altalenanti e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

