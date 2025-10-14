Koopmeiners Juve avventura in bianconero già al bivio? Ora la dirigenza non esclude la cessione per questa cifra | tutti i dettagli

Koopmeiners Juve, il club non vuole rassegnarsi al flop: si lavora per recuperarlo, ma se le cose non cambiano può partire per 35 milioni. Un talento da recuperare a tutti i costi, un investimento da proteggere, ma una pazienza che non può essere infinita. Il futuro di  Teun Koopmeiners  alla  Juventus  è appeso a un filo sottilissimo. Come riportato da  Tuttosport, la priorità assoluta di  Igor Tudor  e della dirigenza è quella di rilanciare il centrocampista olandese, ma se le cose non dovessero cambiare, uno scenario di cessione a gennaio non è più un tabù. Il club bianconero e il suo allenatore puntano con decisione a rilanciare Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

