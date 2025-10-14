Koné Inter spunta il retroscena di mercato con la Roma | ecco perché era il grande obiettivo

Inter News 24 Koné Inter, le ultime sul futuro del centrocampista francese della Roma che è stato al centro degli interessi di calciomercato dei nerazzurri. Manu Koné, centrocampista della Roma, continua a suscitare l’interesse di esperti e giornalisti, soprattutto per le sue prestazioni che lo pongono come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Paolo Assogna, inviato di Sky Sport a seguito della Roma, ha recentemente commentato il momento del giovane francese, sottolineando come il suo profilo sia stato al centro dell’attenzione anche dell’ Inter durante la scorsa estate. Koné rappresentava un’opzione interessante per i nerazzurri, come confermato anche da Cristian Chivu e dalla dirigenza, che lo avevano considerato per il centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

