Kolarov via subito dall’Inter? C’è una forte tentazione | ESCLUSIVO

Calciomercato.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il serbo è tornato in nerazzurro l’estate scorsa per rivestire il ruolo di vice di Chivu Kolarov potrebbe lasciare presto l’ Inter. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, la Stella Rossa ha messo nel mirino l’ex difensore e attuale vice di Chivu per l’eventuale successione dell’attuale tecnico Vladan Milojevic, in lizza per la panchina della Serbia. La Federcalcio ha mandato via Dragan Stojkovic dopo il ko casalingo con l’ Albania che quasi condanna la Nazionale serba all’esclusione anche dai playoff per il Mondiale 2026. Kolarov via subito dall’Inter? Tentazione Stella Rossa (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

