Kim Kardashian rilancia il pelo Ma è ecosostenibile e si indossa su un paio di mutande
Kim Kardashian non smette mai di sorprendere. Dopo aver fatto parlare di sé con il reggiseno di Skims con capezzoli integrati, disponibili con o senza piercing, la star e imprenditrice torna a far discutere con la sua ultima provocazione: le mutande pelose. Realizzati a mano in mesh trasparente e super stretch, questi perizoma combinano ciuffi di pelo finto riccio e liscio, disponibili in dodici diverse tonalità. Il capo è completato da elastici sui lati che garantiscono una vestibilità fedele alla taglia. E la sorpresa finale? Il prezzo: “solo” 42 euro. A rendere ancora più incredibile questa uscita è la capacità di Skims di trasformare l’assurdo in successo commerciale. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Il #Milan cerca rinforzi in difesa per #Allegri, con #JoeGomez priorità ma l'operazione è complessa. Tuttosport rilancia il nome di Mario #Gila della #Lazio, su cui però «c’è anche l’#Inter». ? Potenziale derby di mercato in vista per il giovane difensore - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian “ruba” il look di pelo giallo alla figlia North West: perché è polemica sui social - Kim Kardashian riesce sempre a far parlare di lei e non solo quando raggiunge degli importanti traguardi professionali col suo brand di abbigliamento, le basta postare una foto sui social per finire ... Secondo fanpage.it
Capelli: anche Kim Kardashian cambia acconciatura. Il suo nuovo taglio corto - Appassionata di cambiamenti radicali e di sperimentazioni audaci in fatto di acconciature, l'imprenditrice ha fatto scalpore alla sfilata di Alaïa con un nuovo hair look. Segnala corriere.it