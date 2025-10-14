Kim Kardashian rilancia il pelo Ma è ecosostenibile e si indossa su un paio di mutande

Kim Kardashian non smette mai di sorprendere. Dopo aver fatto parlare di sé con il reggiseno di Skims con capezzoli integrati, disponibili con o senza piercing, la star e imprenditrice torna a far discutere con la sua ultima provocazione: le mutande pelose. Realizzati a mano in mesh trasparente e super stretch, questi perizoma combinano ciuffi di pelo finto riccio e liscio, disponibili in dodici diverse tonalità. Il capo è completato da elastici sui lati che garantiscono una vestibilità fedele alla taglia. E la sorpresa finale? Il prezzo: “solo” 42 euro. A rendere ancora più incredibile questa uscita è la capacità di Skims di trasformare l’assurdo in successo commerciale. 🔗 Leggi su Panorama.it

