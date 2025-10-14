L’infortunio di Gleison Bremer, che terrà fuori il leader della retroguardia per diversi mesi, costringe la Juventus a tornare sul mercato con urgenza. Servono esperienza, affidabilità e leadership: tre qualità difficili da trovare a metà stagione, ma essenziali per mantenere intatti gli equilibri della squadra di Igor Tudor. La dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, ha già avviato le prime valutazioni in vista del mercato di gennaio, e tra i nomi più caldi spiccano due profili che conoscono bene la Serie A. Kim Juve, un colpo da sogno e un’occasione concreta. Il primo nome sulla lista è quello di Kim Min-jae, ex pilastro del Napoli campione d’Italia e oggi al Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Kim Juventus, occasione di mercato: il coreano è scontento al Bayern, ma resta viva anche la pista Skriniar