Kim Juventus la Vecchia Signora torna di prepotenza sul difensore del Bayern Monaco! Lo scenario in vista del calciomercato di gennaio

Kim Juventus, l'ex Napoli è scontento a Monaco e cerca spazio: i bianconeri studiano l'occasione, ma resta viva anche la pista Skriniar. L'infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo stop, obbliga la Juventus a tornare con urgenza sul mercato a gennaio. La dirigenza bianconera è già al lavoro per individuare il sostituto ideale, un difensore di caratura internazionale in grado di non far rimpiangere il leader brasiliano. E le piste più calde, secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, portano a due clamorosi ritorni in Serie A, con un ex "nemico" in cima alla lista.

