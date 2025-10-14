Kim Juventus il difensore è ai ferri corti col Bayern Monaco | pur di giocare ai Mondiali è pronto a questa mossa L’approdo in Serie A è possibile? I dettagli
Kim Juventus, il difensore è ai ferri corti col Bayern Monaco: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’ex Napoli. Un’idea che ha del clamoroso, un’opportunità che potrebbe infiammare il mercato di gennaio. Kim Min-jae, l’ex muro del Napoli campione d’Italia, sta vivendo un momento difficile al Bayern Monaco e, secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il suo malcontento potrebbe aprire a un clamoroso ritorno in Serie A. Una notizia che allerta il calciomercato Juventus, da sempre estimatrice del difensore sudcoreano. Il centrale, 28 anni, non sta trovando lo spazio che si aspettava in Baviera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro e potrà rientrare fra 8-10 settimane. #ANSA
Kim Juventus, la Vecchia Signora torna di prepotenza sul difensore del Bayern Monaco! Lo scenario in vista del calciomercato di gennaio - Kim Juventus, l’ex Napoli è scontento a Monaco e cerca spazio: i bianconeri studiano l’occasione, ma resta viva anche la pista Skriniar L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo st ... Riporta juventusnews24.com
Gazzetta - La Juventus alla ricerca di un difensore: torna nel mirino Skriniar, occasione Kim dal Bayern Monaco - L'ex Inter in estate si è trasferito a titolo definitivo al Fenerbahce ma l'addio di José Mourinho, sponsor principale dello slovacco, rende la posizione di Skriniar meno sicura in Turchia. Si legge su ilbianconero.com
Gazzetta dello Sport | Juventus, Bremer ko: nel mirino Skriniar e Kim! - La Juventus deve correre ai ripari dopo il nuovo infortunio di Bremer: occhio a Skriniar e Kim per gennaio, cosa filtra! Da fantamaster.it