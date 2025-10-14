Kim Juventus il difensore è ai ferri corti col Bayern Monaco | pur di giocare ai Mondiali è pronto a questa mossa L’approdo in Serie A è possibile? I dettagli

Kim Juventus, il difensore è ai ferri corti col Bayern Monaco: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’ex Napoli. Un’idea che ha del clamoroso, un’opportunità che potrebbe infiammare il mercato di gennaio. Kim Min-jae, l’ex muro del Napoli campione d’Italia, sta vivendo un momento difficile al Bayern Monaco e, secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il suo malcontento potrebbe aprire a un clamoroso ritorno in Serie A. Una notizia che allerta il calciomercato Juventus, da sempre estimatrice del difensore sudcoreano. Il centrale, 28 anni, non sta trovando lo spazio che si aspettava in Baviera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

