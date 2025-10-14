Matteo Moretto, nel suo consuto video a tema calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito alcuni dettagli sulle possibili future trattative del Milan in ottica mercato di gennaio e non solo. In particolare, per quanto riguarda i rossoneri, ci si concentra su un rinforzo in difesa e sull’ erede di Mike Maignan che, a oggi, è destinato all’addio a fine stagione e dunque dovrà essere sostituito. Due nomi discussi da Moretto per il ruolo di estremo difensore e uno per quello di centrale difensivo. Leggi anche: Il Milan vuole inserire Kim nell’affare Leao al Bayern Per il centrale difensivo si parla ancora di Ki, il difensore sudcoreano ex Napoli, è ai margini del progetto Bayern Monaco e finora ha totalizzato appena 300 minuti in campo sotto la guida di Kompany. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kim ai margini del progetto Bayern, il Milan potrebbe ripensarci a gennaio (Moretto)