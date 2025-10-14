Kim ai margini del progetto Bayern il Milan potrebbe ripensarci a gennaio Moretto

Ilnapolista.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Moretto, nel suo consuto video a tema calciomercato sul canale  YouTube  di Fabrizio Romano, ha fornito alcuni dettagli sulle possibili future trattative del  Milan  in ottica mercato di gennaio e non solo. In particolare, per quanto riguarda i rossoneri, ci si concentra su  un rinforzo in difesa  e sull’ erede di Mike Maignan  che, a oggi, è destinato all’addio a fine stagione e dunque dovrà essere sostituito. Due nomi discussi da Moretto per il ruolo di estremo difensore e uno per quello di centrale difensivo. Leggi anche:  Il Milan vuole inserire Kim nell’affare Leao al Bayern Per il centrale difensivo si parla ancora di Ki,  il difensore sudcoreano ex Napoli, è ai margini del progetto Bayern Monaco e finora ha totalizzato appena 300 minuti in campo sotto la guida di Kompany. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

kim ai margini del progetto bayern il milan potrebbe ripensarci a gennaio moretto

© Ilnapolista.it - Kim ai margini del progetto Bayern, il Milan potrebbe ripensarci a gennaio (Moretto)

Argomenti simili trattati di recente

kim margini progetto bayernKim ai margini del progetto Bayern, il Milan potrebbe ripensarci a gennaio (Moretto) - il difensore sudcoreano ex Napoli, Kim è ai margini del progetto Bayern Monaco e potrebbe tornare in Serie A a gennaio ... Da ilnapolista.it

kim margini progetto bayernKim Juventus, la Vecchia Signora torna di prepotenza sul difensore del Bayern Monaco! Lo scenario in vista del calciomercato di gennaio - Kim Juventus, l’ex Napoli è scontento a Monaco e cerca spazio: i bianconeri studiano l’occasione, ma resta viva anche la pista Skriniar L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo st ... Scrive juventusnews24.com

Kim già stufo del Bayern? L'ex Napoli apre al trasferimento in Arabia, un club insiste - Secondo le informazioni fornite dal noto portale francese Foot Mercato, le ... Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Kim Margini Progetto Bayern