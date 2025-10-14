Kiev | Mosca ha colpito un convoglio di aiuti umanitari dell' Onu

Un convoglio umanitario delle Nazioni Unite è stato colpito dalle forze armate russe nell'oblast di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Lo hanno dichiarato le autorità ucraine locali aggiungendo che non ci sono state vittime nell'attacco. "Gli occupanti hanno deliberatamente preso di mira con droni e. 🔗 Leggi su Today.it

Così l’intelligence americana supporta Kiev negli attacchi ai siti energetici russi. Obiettivo: indebolire il Cremlino e spingere Mosca verso il negoziato. Ma la mossa potrebbe cambiare gli equilibri del conflitto - facebook.com Vai su Facebook

Trump: “Ho deciso sull’invio di missili Tomahawk a Kiev”. Mosca: Ue e Nato si preparano allo scontro Vai su X

Guerra Ucraina, Kiev: «Mosca ha colpito un convoglio aiuti Onu» - Il presidente Usa accoglierà venerdì il presidente ucraino alla Casa Bianca, dopo ... Secondo ilmattino.it

Ucraina, attacchi a siti energetici russi con l'aiuto degli Usa: la strategia di Trump per colpire l’economia di Mosca può cambiare la guerra - Gli Stati Uniti starebbero sostenendo l’Ucraina nel lanciare attacchi a lungo raggio contro impianti energetici russi, con l’obiettivo di logorare l’economia del Cremlino ... Come scrive ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo nella notte su Kiev e rete energia. Mosca: raid riposta ad attacchi terroristici regime ucraino - Un «massiccio attacco» russo ha colpito nella notte Kiev e altre regioni dell'Ucraina, danneggiando la rete energetica. leggo.it scrive