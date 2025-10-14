Kiev | Mosca ha colpito un convoglio di aiuti umanitari dell' Onu

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un convoglio umanitario delle Nazioni Unite è stato colpito dalle forze armate russe nell'oblast di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Lo hanno dichiarato le autorità ucraine locali aggiungendo che non ci sono state vittime nell'attacco. "Gli occupanti hanno deliberatamente preso di mira con droni e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

kiev mosca ha colpitoGuerra Ucraina, Kiev: «Mosca ha colpito un convoglio aiuti Onu» - Il presidente Usa accoglierà venerdì il presidente ucraino alla Casa Bianca, dopo ... Secondo ilmattino.it

kiev mosca ha colpitoUcraina, attacchi a siti energetici russi con l'aiuto degli Usa: la strategia di Trump per colpire l’economia di Mosca può cambiare la guerra - Gli Stati Uniti starebbero sostenendo l’Ucraina nel lanciare attacchi a lungo raggio contro impianti energetici russi, con l’obiettivo di logorare l’economia del Cremlino ... Come scrive ilmessaggero.it

kiev mosca ha colpitoGuerra Ucraina, massiccio attacco russo nella notte su Kiev e rete energia. Mosca: raid riposta ad attacchi terroristici regime ucraino - Un «massiccio attacco» russo ha colpito nella notte Kiev e altre regioni dell'Ucraina, danneggiando la rete energetica. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Kiev Mosca Ha Colpito